Житель Мончегорска задушил друга из-за чрезмерного гостеприимства

Мужчина сначала избил приятеля, потому стал душить его ремнем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летнему жителю Мончегорска грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в СУ СКР по Мурманской области, мужчине вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ночь с 22 на 23 апреля северянин выпивал со своими друзьями в одной из квартир на проспекте Кирова.

- С одним из них, 1984 года рождения, у мужчины возник конфликт, потому что последний приводил в его квартиру посторонних людей. Злоумышленник стал наносить потерпевшему удары. После этого он сделал петлю из ремня, которую надел на шею потерпевшего и сдавил. В результате противоправных действий наступила смерть последнего, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Труп заметили соседи, так как дверь в квартиру не была закрыта. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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