В Териберке и Ура-Губе ограничили выход маломерных судов в море

Усиление ветра делает опасным выход в море. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще в двух населенных пунктах Мурманской области из-за усиления ветра вводится режим повышенной готовности.

- В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ограничен выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря с 00.00 18 октября до 24.00 23 октября 2022 года на территории Териберки и Ура-Губы, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: ранее стало известно, что выход судов ограничили в Печенгском округе.

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