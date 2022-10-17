В Мурманске расследуют уголовное дело о хищении денег при закупке троллейбуса

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при закупке троллейбуса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при закупке троллейбуса. Как сообщает "Коммерсантъ", из бюджета похищено 17,5 миллиона рублей.

В феврале 2022 года пробный троллейбус "Алькор ХТ-12", поступивший в Заполярье от петербургской компании "Транском Спб", не прошел экспертизу и мог представлять угрозу для безопасности пассажиров.

- Эксплуатация "Алькор ХТ-12" по требованию прокуратуры была приостановлена, а следственное управление городского УМВД возбудило уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа работников ООО "Алькор", которое совершило хищение денег у АО "Электротранспорт г. Мурманска" при поставке заведомо небезопасного троллейбуса, - пишет издание.

В пресс-службе УМВД по Мурманской области прокомментировать ситуацию "КП"-Мурманск" не смогли, так как пока это тайна следствия.

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