Командующий Северным флотом вручил награды пострадавшим в ходе спецоперации бойцам

Нескольким военнослужащим вручили медали «За отвагу» и медаль Суворова. Фото: пресс-служба СФ

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды военнослужащим, которые получили ранения в ходе СВО на Донбассе и Украине.

Награждение прошло в Военно-морском клиническом госпитале Северного флота, где бойцы проходят лечение.

- Для всех нас главная задача - сохранить жизни и здоровье тех, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции». Исполнение воинского долга, гражданского долга, это ваш личный подвиг, и только так я это, как командующий флотом, оцениваю, - отметил Александр Моисеев.

Санитарный инструктор танковой роты за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, был награжден в присутствии боевых товарищей двумя государственными наградами: знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени и медалью «За отвагу». Еще нескольким военнослужащим вручили медали «За отвагу» и медаль Суворова.

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