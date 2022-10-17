"Воспитываю детей один, а в сумке были все наши деньги!". В мурманских соцсетях активизировались мошенники

В комментариях северяне стали сомневаться в достоверности сообщения, ведь на фотографии был явно не Мурманск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мурманским соцсетям снова блуждает слезливая история обмана, при помощи которой мошенники выманивают деньги у добросердечных северян.

Так, в паблике "Мурманск" (18+), появился пост о том, что якобы у отца-одиночки украли все деньги с документами. Также указывается, что у его сына скоро день рождения, а мужчина остался без гроша в кармане.

- Вчера днем по адресу Ленина, 41 из служебной машины марки Toyota черного цвета украли мужскую барсетку, разбив стекло. В барсетке были рабочие счета, деньги и документы. В полицию обратился, сказали, что инцидент произошел вне зоне камер! Вероятность того, что найдут вредителя мала! - сообщалось в публикации.

В комментариях северяне стали сомневаться в достоверности сообщения, ведь на фотографии был явно не Мурманск. Номер телефона, указанный мошенниками, зарегистрирован в Еврейской АО, а страница автора оказалась фейком. Пост на данный момент уже удалили.

Напомним: подобная история уже фигурировала в мурманских пабликах в прошлом году.

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