Мурманская область не получила федеральных средств на расселение людей из аварийного жилья

В очередной транш федеральных средств на расселение ветхих домов Мурманская область не вошла. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманская область не получила дополнительных средств из федерального бюджета на расселение людей из аварийного и ветхого жилья. Речь идет о расселении домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Всего правительство РФ выделила на эти цели 24 миллиарда рублей. Их получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании, но Кольского края в этом списке не оказалось.

- Вопрос о выделении дополнительного финансирования обсуждался на совещании с вице-премьерами 10 октября. В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля, – подчеркнул председатель Правительства Михаил Мишустин.

Напомним: в Мурманской области с начала 2022 года переселили из аварийного жилья 312 человек.

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