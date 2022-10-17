"Думала, что-то взорвалось". В Мурманске произошло жесткое ДТП

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске на перекрестке улицы Лобова с улицей Нахимова произошло ДТП. 17 октября там столкнулись два легковых авто. Обе машины получили серьезные повреждения передней части.
- Когда это случилось, думала, что-то взорвалось, - пишут очевидцы в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).
Как сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в аварии никто не пострадал.
Напомним: в Мурманске один из перекрестков прозвали "волшебным".
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