В Печенгском районе ограничат выход судов в Баренцево море

Ожидается усиление северного, северо-западного ветра, увеличение высоты волн.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На территории Печенги и Лиинахамари введут режим повышенной готовности и ограничат выход маломерных судов в Баренцево море. Это связано с неблагоприятной погодой.
Так, в этом районе ожидается усиление северного, северо-западного ветра, увеличение высоты волн.
- Ограничение будет действовать с 06.00 18 октября до 09.00 21 октября, - говорится в постановлении администрации Печенгского округа.
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