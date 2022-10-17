В Печенгском районе ограничат выход судов в Баренцево море

Ожидается усиление северного, северо-западного ветра, увеличение высоты волн. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На территории Печенги и Лиинахамари введут режим повышенной готовности и ограничат выход маломерных судов в Баренцево море. Это связано с неблагоприятной погодой.

Так, в этом районе ожидается усиление северного, северо-западного ветра, увеличение высоты волн.

- Ограничение будет действовать с 06.00 18 октября до 09.00 21 октября, - говорится в постановлении администрации Печенгского округа.

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