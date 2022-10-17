Житель Мурманска попал под уголовное дело из-за иностранного гражданства

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который стал гражданином другой страны и не уведомил об этом соответствующие органы. 30-летний мужчина обвиняется по статье 330.2 УК РФ.

По версии следствия, в 2019 году северянин получил паспорт гражданина иностранного государства. Он был обязан подать письменное уведомление об этом в территориальный орган исполнительной власти в течение 60 дней, однако не сделал этого.

- Противоправная деятельность мужчины выявлена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, - сообщает старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru