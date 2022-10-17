Депутат Госдумы исполнил свою детскую мечту в Мурманской области

Депутат был очень рад увидеть изумрудные сполохи. Фото: vk.com/rmvodianov

У депутата Госдумы из Перми Романа Водянова в Мурманской области сбылась его детская мечта. Народный избранник давно хотел увидеть северное сияние, и ему повезло!

- В минувшие выходные всей семьей отправились в Мурманск. Местные гиды говорили, что сейчас не самое лучшее время и вероятность, что мы увидим северное сияние, очень мала. Но… мечтам суждено сбываться! Настоящее природное чудо и в такой важный праздник – День отца, - поделился радостью депутат на своей странице в соцсетях.

Напомним: в Мурманске над проспектом Ленина на растяжках загорелись огни северного сияния.

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