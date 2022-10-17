В Ковдоре откроют мемориальную доску погибшему в зоне СВО Артему Шурко

Молодой человек погиб, выполняя боевую задачу. Фото: vk.com/monokovdor

17 октября в Ковдоре на территории школы № 3 пройдет торжественное открытие мемориальной доски в память об Артеме Шурко. Молодой человек погиб, выполняя боевую задачу во время специальной военной операции.

- Решение о размещении мемориальной доски принято по инициативе коллектива школы, в которой учился Артем. Памятник изготовил индивидуальный предприниматель Сергей Кучумов, - сообщили в администрации Ковдорского округа.

Напомним: матросу Артему Шурко было 22 года. 8 апреля он погиб в Донецкой Народной Республике, оказавшись ближе всех к снаряду.

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