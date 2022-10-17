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Дом. Семья17 октября 2022 11:16

В Апатитах сняли на видео полет лебедей

Птиц запечатлели над небольшим озером
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Птицы улетали красивым строем. Фото: скрин видео vk.com/severpost

Птицы улетали красивым строем. Фото: скрин видео vk.com/severpost

В Апатитах в объектив камеры попал полет лебедей. Красивое зрелище запечатлел на видео северянин Евгений Тихомиров.

- 15 октября. В кадре только малая часть прилетевших лебедей на это небольшое озеро, - подписал автор ролика.

Напомним: гуляющего по Териберке медведя сняли на видео. Хищника увидели в районе моста.

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