В Апатитах сняли на видео полет лебедей

Птицы улетали красивым строем. Фото: скрин видео vk.com/severpost

В Апатитах в объектив камеры попал полет лебедей. Красивое зрелище запечатлел на видео северянин Евгений Тихомиров.

- 15 октября. В кадре только малая часть прилетевших лебедей на это небольшое озеро, - подписал автор ролика.

Напомним: гуляющего по Териберке медведя сняли на видео. Хищника увидели в районе моста.

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