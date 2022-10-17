На территории исправительной колонии в Мурманске нашли коробку чая с сюрпризом

Средства сотовой связи предназначались для передачи осужденным. Фото: УФСИН по Мурманской области

На территорию мурманской исправительной колонии строгого режима № 17 пытались пронести запрещенные предметы. Во время обхода сотрудники учреждения заметили лежащую на земле коробку от чая, внутри которой были совсем не пакетики для заваривания напитка.

- Вскрыв упаковку, сотрудники обнаружили внутри сверток, в котором лежали три мобильных телефона. По оперативной информации, средства сотовой связи предназначались для передачи осужденным, содержащимся в ИК-17, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

По данному факту проводится проверка.

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