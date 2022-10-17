Туриста из Екатеринбурга задержали в гипермаркете Мурманска

На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В гипермаркете Мурманска поймали посетителя, который собирался пронести без оплаты дорогой алкоголь. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии.

- Прибыв в магазин, расположенный на улице Пушкинской, росгвардейцы выяснили у сотрудника торговой точки, что мужчина взял с прилавка бутылку с дорогостоящим алкоголем и направился к выходу, минуя кассовую зону. Сумма ущерба магазину могла составить более 2 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

По заявлению контролера торгового зала, уроженца Екатеринбурга задержали и доставили в отдел полиции. В отношении 40-летнего злоумышленника проводится проверка.

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