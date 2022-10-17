Северяне могут сэкономить 69 процентов на пакете цифровых услуг и контента

Смотреть ТВ-каналы, кино и сериалы можно с пяти устройств под одной учетной записью: на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне. Фото: ПАО Ростелеком

«Ростелеком» впервые предлагает единую подписку на пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет, интерактивное ТВ и мобильную связь. При подключении можно сохранить мобильный номер, оформить до пяти сим-карт и использовать единый, для всей семьи, пакет минут, SMS и гигабайтов мобильного интернета.

Впервые в одном пакете с цифровыми услугами клиенты получают доступ к контенту сразу пяти топовых видеосервисов — подписку «Wink 5-в-1». Множить аккаунты и платить за каждый онлайн-кинотеатр отдельно теперь не нужно: в подписку входит контент от Wink, more.tv, Amediateka, Start и топовые сериалы «Кинопоиска». Общая коллекция включает более 50 тыс. фильмов и эпизодов сериалов.

Смотреть ТВ-каналы, кино и сериалы можно с пяти устройств под одной учетной записью: на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.

«Длинными осенними вечерами особенно важно создавать хорошее настроение, и в этом поможет наш уникальный пакет с большой коллекцией телеканалов, кино и сериалов, больше не надо думать об оплате подписок на разные видеосервисы», — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Объединение услуг в одном лицевом счете позволяет клиентам не только получать выгоду, но и управлять всеми сервисами в личном кабинете или в мобильном приложении, а также обращаться за сервисной поддержкой в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чате.

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