В Мурманске пьяный водитель пытался уехать от ДПС и врезался в другую машину

Сотрудники ДПС заметили Mitsubishi, водитель которого нарушал ПДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 16 октября рядом с ТРЦ "Северное Нагорное" в Мурманске произошло ДТП из-за лихача.

Сотрудники ДПС заметили Mitsubishi, водитель которого нарушал ПДД. Но на требование остановиться мужчина не отреагировал и попытался уехать. Погоня закончилась тем, что иномарка врезалась в другую машину у дома № 158 по Кольскому проспекту.

- Проведенное исследование подтвердило, что мурманчанин управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 1,194 мг/л выдыхаемого воздуха, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

При этом оказалось, что северянин ездил без прав - ранее северян попал под уголовное дело из-за пьяной езды. Теперь же в отношении мужчины возбудили новое уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ (Управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления.). Теперь ему грозит уже до трех лет лишения свободы.

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