Из Мурманска в зону проведения СВО отправят новую партию гуманитарной помощи

Северяне приносят продукты, гигиенические принадлежности, теплую одежду. Фото: t.me/opershtab_murmansk
Из Мурманска в ближайшие дни отправят очередную партию гуманитарного груза в зону СВО. Напомним: ранее туда уехало 20 тонн продуктов, вещей, медикаментов.
- Северяне приносят продукты, гигиенические принадлежности, теплую одежду – есть актуальные списки необходимого. В регионе действует более 30 пунктов сбора. Все, что привозят из разных городов Мурманской области, собирают, сортируют и отгружают на конечном пункте отправки в областном центре, - сообщили в оперштабе.
С начала спецоперации на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую области из Заполярья регулярно отправляется гуманитарный груз.
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