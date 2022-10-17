Из Мурманска в зону проведения СВО отправят новую партию гуманитарной помощи

Северяне приносят продукты, гигиенические принадлежности, теплую одежду. Фото: t.me/opershtab_murmansk

Из Мурманска в ближайшие дни отправят очередную партию гуманитарного груза в зону СВО. Напомним: ранее туда уехало 20 тонн продуктов, вещей, медикаментов.

- Северяне приносят продукты, гигиенические принадлежности, теплую одежду – есть актуальные списки необходимого. В регионе действует более 30 пунктов сбора. Все, что привозят из разных городов Мурманской области, собирают, сортируют и отгружают на конечном пункте отправки в областном центре, - сообщили в оперштабе.

С начала спецоперации на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую области из Заполярья регулярно отправляется гуманитарный груз.

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