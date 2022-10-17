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Происшествия17 октября 2022 8:44

Пожар в автогородке в Мурманске ликвидировали

Горели гаражи рядом с постом ВАИ
Ника СВЕТЛОВА
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области, в 10.13 пожар ликвидировали. Фото: МЧС

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области, в 10.13 пожар ликвидировали. Фото: МЧС

В седьмом часу утра 17 октября случился пожар в автогородке №180 в Мурманске, который находится ядом с постом ВАИ. На место выехали 20 пожарных.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области, в 10.13 пожар ликвидировали. Идет оценка, сколько гаражей пострадали от огня.

Напомним: в одном из дворов Мурманска полностью сгорела машина. Пожар случился рано утром понедельника.

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