Пожар в автогородке в Мурманске ликвидировали

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области, в 10.13 пожар ликвидировали. Фото: МЧС
В седьмом часу утра 17 октября случился пожар в автогородке №180 в Мурманске, который находится ядом с постом ВАИ. На место выехали 20 пожарных.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области, в 10.13 пожар ликвидировали. Идет оценка, сколько гаражей пострадали от огня.
Напомним: в одном из дворов Мурманска полностью сгорела машина. Пожар случился рано утром понедельника.
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