Выиграй поездку в саамскую деревню «Самь-Сыйт» в Ловозере

Победители получат возможность поехать в саамскую деревню «Самь-Сыйт» в Ловозере. Фото: Олег ФИЛОНОК

Продолжается прием работ на конкурс «Саамское наследие», который проводит Мурманская региональная общественная организация Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним: от северян любого возраста принимаются видео с рецептами, поделки (вышивки, элементы одежды, аппликации и прочее), рисунки, фотографии, сказки или видеоролики, посвященные культуре саами.

Победители получат возможность поехать в саамскую деревню «Самь-Сыйт» в Ловозере.

Присылайте ваши работы на электронную почту kpmvv51@gmail.com до 25 октября (укажите ФИО, возраст и контактный номер телефона).

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