Житель Ловозерского района получил штраф в 100 тысяч рублей за ложный донос в полицию

Суд признал местного жителя виновным и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ловозерском районе вынесли приговор 46-летнему местному жителю, которого обвиняют по части 2 ст. 306 УК РФ, то есть за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Как установил суд, в феврале мужчина умышленно заявил в полицию о краже денег с банковской карты, которую он якобы потерял.

- В совершении тяжкого преступления против собственности северянин обвинил своего знакомого, с которым накануне выпивал. Впоследствии мужчина сознался, что оговорил приятеля и сам передал ему банковскую карту, сообщил ПИН-код и разрешил пользоваться деньгами, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд признал местного жителя виновным и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru