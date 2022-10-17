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Происшествия17 октября 2022 9:15

Житель Ловозерского района получил штраф в 100 тысяч рублей за ложный донос в полицию

Мужчина сообщил, что знакомый украл у него банковскую карту
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Суд признал местного жителя виновным и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей.

Суд признал местного жителя виновным и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ловозерском районе вынесли приговор 46-летнему местному жителю, которого обвиняют по части 2 ст. 306 УК РФ, то есть за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Как установил суд, в феврале мужчина умышленно заявил в полицию о краже денег с банковской карты, которую он якобы потерял.

- В совершении тяжкого преступления против собственности северянин обвинил своего знакомого, с которым накануне выпивал. Впоследствии мужчина сознался, что оговорил приятеля и сам передал ему банковскую карту, сообщил ПИН-код и разрешил пользоваться деньгами, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд признал местного жителя виновным и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

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