В Мурманской области 27% семей могут взять в кредит недорогой автомобиль

Роскошный автомобиль, стоимостью в 6 миллионов рублей и выше, позволить себе могут 1,5% северян.
Фото: Иван МАКЕЕВ
РИА "Новости" составили рейтинг российских регионов по доступности покупки нового автомобиля. Мурманская область в этом топе оказалась на высокой позиции, разместившись на 11 строчке рейтинга.
Так, доля семей в Заполярье, которые могут позволить себе взять в кредит и содержать недорогую машину (до 700 тысяч рублей) составила 27%. Доля семей, кто может приобрети авто средней стоимости в кредит (до 1,8 миллиона рублей) - 10,9%.
Роскошный автомобиль, стоимостью в 6 миллионов рублей и выше, позволить себе могут 1,5% северян.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО, Чукотка и Магаданская область. В аутсайдрах по доступности покупки машины - Дагестан, Ингушетия и Чечня.
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