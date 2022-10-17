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Общество17 октября 2022 8:27

В Мурманской области 27% семей могут взять в кредит недорогой автомобиль

Заполярье находится на 11 месте в рейтинге по доступности покупки новой машины
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Роскошный автомобиль, стоимостью в 6 миллионов рублей и выше, позволить себе могут 1,5% северян.

Роскошный автомобиль, стоимостью в 6 миллионов рублей и выше, позволить себе могут 1,5% северян.

Фото: Иван МАКЕЕВ

РИА "Новости" составили рейтинг российских регионов по доступности покупки нового автомобиля. Мурманская область в этом топе оказалась на высокой позиции, разместившись на 11 строчке рейтинга.

Так, доля семей в Заполярье, которые могут позволить себе взять в кредит и содержать недорогую машину (до 700 тысяч рублей) составила 27%. Доля семей, кто может приобрети авто средней стоимости в кредит (до 1,8 миллиона рублей) - 10,9%.

Роскошный автомобиль, стоимостью в 6 миллионов рублей и выше, позволить себе могут 1,5% северян.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО, Чукотка и Магаданская область. В аутсайдрах по доступности покупки машины - Дагестан, Ингушетия и Чечня.

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