В Мурманске один из перекрестков прозвали "волшебным"

Местных властей просят сделать поменять режим работы светофоров на этом участке дороги. Фото: скрин видео

15 октября в Мурманске на пересечении улицы Академика Книповича с улицей Полярные Зори произошло очередное ДТП. Там "поцеловались" два автомобиля.

В соцсетях северяне называют этот перекресток волшебным или бермудским, потому что аварии на нем случаются регулярно.

- Этот перекресток, похоже, решил составить конкуренцию перекрестку Кольский - Орликовой, - пишут в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Местные власти просят поменять режим работы светофоров на этом участке дороги.

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