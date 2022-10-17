В Мурманске один из перекрестков прозвали "волшебным"

Местных властей просят сделать поменять режим работы светофоров на этом участке дороги. Фото: скрин видео
15 октября в Мурманске на пересечении улицы Академика Книповича с улицей Полярные Зори произошло очередное ДТП. Там "поцеловались" два автомобиля.
В соцсетях северяне называют этот перекресток волшебным или бермудским, потому что аварии на нем случаются регулярно.
- Этот перекресток, похоже, решил составить конкуренцию перекрестку Кольский - Орликовой, - пишут в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).
Местные власти просят поменять режим работы светофоров на этом участке дороги.
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