В Мурманске пропала 55-летняя женщина с голубыми глазами

Местонахождение северянки неизвестно. Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманске уже месяц ищут 55-летнюю местную жительницу Елену Бакулеву (Лебедеву). Женщина пропала 17 сентября, ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Тех, кто обладает информацией о пропавшей северянке просят обратиться по телефону 112 либо к волонтерам регионального ПСО "ЛизаАлерт" по тел. 8 800-700-54-52.

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