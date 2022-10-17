Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 7:31

В Мурманске пропала 55-летняя женщина с голубыми глазами

Елену Бакулеву ищут с 17 сентября
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Местонахождение северянки неизвестно. Фото: vk.com/la_murmansk

Местонахождение северянки неизвестно. Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманске уже месяц ищут 55-летнюю местную жительницу Елену Бакулеву (Лебедеву). Женщина пропала 17 сентября, ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Тех, кто обладает информацией о пропавшей северянке просят обратиться по телефону 112 либо к волонтерам регионального ПСО "ЛизаАлерт" по тел. 8 800-700-54-52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru