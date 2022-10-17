Поссорился с другом и пошел бить чужие машины. Мурманчанин напал с камнем на три авто и мужчину

Сейчас мурманчанин находится под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22-летний житель Мурманска может лишиться свободы на срок до 10 лет из-за того, что не умеет успокаиваться после ссор.

В сентябре молодой человек выпивал с другом, но вечер закончился перепалкой. Тогда северянин пошел домой, а по пути решил привести нервы в порядок тем, что взял камень и стал бить им по чужим машинам. Так он успел повредить Ford, Nissan и Toyota. Стоимость восстановления двух первых иномарок оценили в 155 тысяч рублей, оценка повреждений Toyota еще не закончена.

- В одной из машин сработала сигнализация. На шум выбежал хозяин автомобиля и попытался остановить злоумышленника. В ответ мужчина получил несколько ударов камнем по голове. В медицинском учреждении установили, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении молодого человека возбудили несколько уголовных дел: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сейчас мурманчанин находится под стражей. До этого проблем с законом у него не было.

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