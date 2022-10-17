Артисты драмтеатра Северного флота дали концерты в ЛНР для участников спецоперации

Во главе делегации были директор театра Михаил Онищук и главный режиссер Александр Шарапко. Фото: пресс-служба Северного флота

На днях артисты драмтеатра Северного флота побывали в ЛНР, где выступили перед участниками спецоперации. Во главе делегации были директор театра Михаил Онищук и главный режиссер Александр Шарапко.

- В программу выступления были включены, как песни времен Великой Отечественной войны, так и современные музыкальные композиции. Также североморцы прочитали воинам стихи о Родине. Все концерты завершались овациями и искренними словами благодарности. Всего североморцы дали восемь концертов, собрав несколько тысяч зрителей, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Также участникам СВО передали письма и открытки от жителей Мурманской области, в том числе от учащихся Нахимовского училища и юнармейцев.

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