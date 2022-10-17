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Общество17 октября 2022 6:55

Руководство Мурманской области предложило выплачивать мобилизованным «полярки»

Надбавки будут положены вне зависимости от места подписания контракта
Ника СВЕТЛОВА
Мобилизованным жителям Крайнего Севера предложили платить "полярки".

Мобилизованным жителям Крайнего Севера предложили платить "полярки".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На минувшей неделе губернатор Андрей Чибис посетил пункт подготовки мобилизованных жителей Мурманской области в Ленобласти.

- Один из итогов поездки – Мурманская область выйдет с законодательной инициативой о выплатах "северных" надбавок для мобилизованных с Крайнего Севера, вне зависимости от места подписания контракта. Что важно, идея уже поддержана руководством администрации президента, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: мобилизованным северянам привезли теплые вещи и медикаменты.

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