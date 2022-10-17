Руководство Мурманской области предложило выплачивать мобилизованным «полярки»

Мобилизованным жителям Крайнего Севера предложили платить "полярки". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На минувшей неделе губернатор Андрей Чибис посетил пункт подготовки мобилизованных жителей Мурманской области в Ленобласти.

- Один из итогов поездки – Мурманская область выйдет с законодательной инициативой о выплатах "северных" надбавок для мобилизованных с Крайнего Севера, вне зависимости от места подписания контракта. Что важно, идея уже поддержана руководством администрации президента, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: мобилизованным северянам привезли теплые вещи и медикаменты.

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