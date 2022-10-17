Мурманск повторил суточный рекорд тепла 1944 года

16 октября едва не был поставлен новый рекорд по теплу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

16 октября в Мурманске было необычно тепло для середины второго осеннего месяца. Столбик термометра показал +10,5.

- Что в точности до десятой совпадает с аналогичным достижением для 16 октября в 1944 году. Подобная ситуация уже была не так давно: 21 августа этого года суточный рекорд тепла (+25.1) также был повторен, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Теплее всего в воскресенье было в Верхнетуломском - +11,7.

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