На улице Колхозной в Мурманске загорелась нежилая деревяшка

Пожар на улице Колхозной до сих пор не ликвидирован. Фото: МЧС по Мурманской области

В ночь с 16 на 17 октября в Мурманске на улице Колхозной загорелось нежилое деревянное здание № 10.

- Сообщение поступило на пуль "01" в 00.09. К 4.59 ликвидировали открытое горение, полной ликвидации еще не было, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На месте работают 16 специалистов.

Напомним: вечером 16 октября в Полярном горело неэксплуатируемое здание.

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