В Мурманской области раскрыли мошенничество с пайками Северного флота на 60 миллионов рублей

Военные пайки продавались сторонним компаниям. Фото: Александр ГЛУЗ

Трех сотрудников компании ООО «Перспектива» приговорили к реальным срокам и штрафам за мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере: представители компании незаконно обогащались на пайках Северного флота.

- Они составляли фиктивные заявки и накладные на получение завышенного количества выдаваемых военнослужащим воинских частей продовольственных пайков. Фактически продовольствие реализовывалось за материальное вознаграждение сторонним коммерческим организациям региона, - сообщили в УФСБ России по Северному флоту.

Регионального управляющего ООО «Перспектива» приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей, заведующего складом - к шести годам и штрафу в 550 тысяч рублей, делопроизводителя - к трем годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч рублей.

- Также с осужденных в счет возмещения материального ущерба в пользу Минобороны России подлежит взысканию более 60 миллионов рублей, - уточнили в УФСБ.

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