В Полярном горело неэксплуатируемое здание

Огонь полностью уничтожил кровлю здания. Фото: Дарья Афонина
Вечером 16 октября в Полярном случился пожар в неэксплуатируемом здании на улице Лунина, 8. Сигнал о происшествии поступил в пожарно-спасательную часть № 3 Специального управления ФПС № 48 МЧС России в 20.15. Уже через четыре минуты пожарные были на месте, и к тому моменту огонь уже охватил кровлю.
- В 20.45 пожар был локализован, в 21.51 - ликвидирован. Пострадавших в результате пожара нет. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в СУ ФПС № 48 МЧС России.
Здание оказалось закопчено полностью, огонь уничтожил кровлю.
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