Жительница Мурмашей зарезала мужа из-за просьбы пожарить яичницу

Женщина отказалась готовить мужу яичницу и убила его. Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд приговорил 63-летнюю жительницу Мурмашей к семи годам исправительной колонии общего режима за убийство мужа.

Вечером 6 ноября супруги выпивали у себя дома на улице Тягунова. 60-летний мужчина попросил пожарить на ужин яичницу, но его жена разозлилась и отказалась это делать.

- Женщина взяла кухонный нож и нанесла потерпевшему не менее 10 ударов в грудь и живот. После этого она позвонила сыну, который приехал домой и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Мужчина скончался в больнице спустя неделю, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину северянка полностью признала.

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