Гуляющего по Териберке медведя сняли на видео

Медведя заметили в "старой" Териберке.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Жители Териберки вновь рассказывают о медведе, который не боится выходить в само село.
- По «старой» Териберке бродит медведь. Сразу за мостом, - сообщил паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+) 16 октября.
В начале октября сообщалось, что косолапый гуляет по пляжу в селе.
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