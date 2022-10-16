Гуляющего по Териберке медведя сняли на видео

Медведя заметили в "старой" Териберке. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Териберки вновь рассказывают о медведе, который не боится выходить в само село.

- По «старой» Териберке бродит медведь. Сразу за мостом, - сообщил паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+) 16 октября.

В начале октября сообщалось, что косолапый гуляет по пляжу в селе.

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