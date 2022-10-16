Свыше 180 человек приняли участие в молодежном форуме «Территория свободного развития» в Мурманске

Форум объединил около 180 участников. Фото: администрация города Мурманска

15 октября в Мурманске в седьмой раз прошел молодежный форум «Территория свободного развития», который объединил порядка 180 участников от 14 до 35 человек.

- Вот уже несколько лет мы проводим форум «Территория свободного развития» и видим, что он действительно пользуется успехом, популярностью среди молодежи. На форуме собрались школьники и студенты, представители работающей молодежи, а также молодые семьи, - сообщила председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

Для северян работали четыре площадки: «ЗОЖ», «Спорт», «Семья», «Общение».

Напомним: в этот же день в Мурманске прошел полуфинал Мурманской лиги КВН.

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