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Происшествия16 октября 2022 12:27

Против любителя ездить пьяным за рулем в Апатитах возбудили уголовное дело

Северянина упрямо отказывался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения
Ника СВЕТЛОВА
Апатитчанин не раз садился пьяным за руль.

Апатитчанин не раз садился пьяным за руль.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

37-летний житель Апатитов теперь находится под подпиской о невыезде и в его отношении возбуждено уголовное дело. И все потому, что он очень любит ездить пьяным за рулем.

Мужчину за рулем Audi остановили на улице Ферсмана сотрудники ДПС. Во время проверки документов стало понятно, что от мужчины исходит сильный запах алкоголя. Но от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

- Полицейские установили, что северянин в августе 2021 года привлекался к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения …). Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

За повторное нарушение закона мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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