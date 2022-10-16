В финал Мурманской лиги КВН прошли семь команд

Один из финалистов Мурманской лиги КВН - команда "Шпроты". Фото: vk.com/murmanliga
15 октября в Мурманске состоялся полуфинал Мурманской лиги КВН, в котором участвовали 10 команд.
По итогу в финал прошли семь из них: "Эффект Доплера" (Мурманск), "Шпроты" (представители УФСИН по Мурманской области), "Разные люди" (35 СРЗ), "Я так больше НеМАГУ" (МАГУ), "Спасатели бывают разные" (МЧС по Мурманской области), "Великим быть" (Санкт-Петербург) и "Сборная Заозерска".
12 ноября состоится игра на кубок губернатора Мурманской области.
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