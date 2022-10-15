Мурманские фонтаны уходят зимовать

Ушел "в спячку" фонтан у Дворца Культуры имени С.М. Кирова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сезон фонтанов в Мурманске подходит к концу - их потихоньку отключают до будущей весны.

Так, уже законсервирован фонтан в сквере на улице Ленинградской, а также ушел "в спячку" фонтан у Дворца Культуры имени С.М. Кирова.

Напомним: в Мурманске установят 20 теплых остановок. Комплексы будут оснащены табло с расписанием общественного транспорта и USB-разъемами для телефонов.

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