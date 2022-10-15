Северян приглашают поучаствовать в большом субботнике на Арктическом пляже в Мурманске

Необходимый инвентарь организаторы предоставят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске на Арктическом пляже, что находится на улице Подгорной, пройдет масштабный субботник. Всех желающих зовут присоединиться.

- Комитет молодежной политики Мурманской области приглашает мурманчан на осеннюю уборку в рамках федерального проекта «Чистая Арктика». Субботник состоится 16 октября в 12.00, - сообщили в администрации города.

К участию приглашаются жители старше 18 лет. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Выезд для участников из Мурманска запланирован в 11.00 от Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Необходимый инвентарь организаторы предоставят.

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