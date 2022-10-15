В Мурманской области с начала 2022 года переселили из аварийного жилья 312 человек

С 2019 года из 42 тысяч квадратных метров жилья расселили 2119 северян. Фото: gov-murman.ru

Мурманская область по итогам третьего квартала 2022 года заняла 13 место в рейтинге регионов России по переселению людей из аварийного жилого фонда.

Так, с 2019 года из 42 тысяч квадратных метров жилья расселили 2119 северян. Это 121,9% от установленного федеральным проектом показателя.

- Только в этом году улучшили свои жилищные условия 312 человек, проживавших на 6,5 тысячах квадратных метрах аварийного жилья. Им были предоставлены квартиры на первичном или вторичном рынке, либо выкупная стоимость за изымаемое жилье, – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В регионе уже началось строительство четырех многоквартирных домов, квартиры в которых также предоставят людям из ветхих домов. Также прорабатывается вопрос и идет подготовка к возведению еще трех многоэтажек.

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