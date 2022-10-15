Мурманские депутаты высказались против изменений в федеральный закон о рыболовстве

Народные избранники отметили, что представители рыбопромышленных компаний категорически против такого проекта. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске на прошедшем заседании регионального парламента депутаты не поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Об этом сообщает "АиФ-Мурманск".

Народные избранники отметили, что представители рыбопромышленных компаний категорически против такого проекта.

- Очередную часть водных биологических ресурсов выставят на аукцион, прикрываясь инвестиционным строительством. Квоты будут проданы тем, кто будет в дальнейшем заниматься строительством новых кораблей. Хотя представители краболовных компаний пояснили: с окончанием инвестиционного этапа уже перебор кораблей в Северном бассейне. Анализ контрольно-счетной палаты показал плачевные результаты. На два года задержалось строительство судов, потому что все кораблестроение было ориентировано на морской флот. Переориентироваться на строительство рыбопромысловых судов не так-то просто. Металл подорожал, рыбаки оставляли по 400 миллионов рублей залога. Все оборудование рыбопромысловых судов импортное — из Норвегии, Дании, Англии, Канады, Исландии, — отметил председатель комитета Мурманской областной думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Андрей Иванов.

19 октября в Госдуме состоятся парламентские слушания по этому вопросу.

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