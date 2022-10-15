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Здоровье15 октября 2022 13:47

За неделю в Мурманской области 363 человека заразились коронавирусом

Больше всего заболевших приходится на Мурманск
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Общее количество заболевших с начала пандемии составляет в Заполярье 143 462 человека.

Общее количество заболевших с начала пандемии составляет в Заполярье 143 462 человека.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионе.

- С 9 сентября по 15 октября зарегистрировано 363 новых случаев заболевания CoViD-19, - уточнили в оперштабе.

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск (197 человек), затем идут Мончегорск (133) и Кольский район (31).

Общее количество заболевших с начала пандемии составляет в Заполярье 143 462 человека.

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