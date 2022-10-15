С мобилизованными северянами в Мурманской области провели занятия по огневой подготовке

Военнослужащие отработали нормативы по подготовке штатного вооружения к бою. Фото: Северный флот

В мотострелковом соединении армейского корпуса Северного флота прошли занятия по огневой подготовке с мобилизованными северянами. Мотострелки изучали особенности ведения боевых действий в условиях современного боя, опираясь на опыт проведения СВО.

- На войсковом стрельбище полигона военнослужащие отработали нормативы по подготовке штатного вооружения к бою, а также выполнили упражнения учебных стрельб из новых автоматов АК-12 и пулеметов Калашникова по неподвижным и появляющимся мишеням как с места, так и в движении, - сообщает пресс-служба Северного флота. - Также выполнялись упражнения по метанию гранат из окопа. Мобилизованные впервые отрабатывали стрельбу реактивными штурмовыми гранатами по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику условного противника.

Кроме того, личный состав обучался выбору и маскировке позиций для стрельбы, а также их инженерному оборудованию.

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