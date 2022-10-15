Житель Североморска взял в кредит 1,5 миллиона рублей и отдал деньги мошенникам

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Североморска стал жертвой телефонных мошенников. Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка и сообщил, что на его имя кто-то пытается оформить кредит на сумму более 1.5 миллиона рублей.

- Чтобы обезопасить себя от финансовых потерь и установить предполагаемых злоумышленников, звонивший посоветовал мужчине взять кредит на указанную сумму и перевести деньги на якобы безопасные счета, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Когда северянин оформил кредит и перевел средства на указанные счета, связь с лжесотрудником прервалась. Общий ущерб составил 1 600 000 рублей.

Мужчина рассказал, что слышал о подобных способах мошенничества из СМИ, но общаясь по телефону, был уверен, что ведет диалог именно с сотрудником банка.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

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