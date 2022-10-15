В Печенгском округе водитель и ребенок наполовину зависли в воздухе в Mitsubishi

Огнеборцы вернули авто на проезжую часть при помощи буксировочного троса. Фото: vk.com/murman01
Около 5.30 15 октября спасатели вызволяли из беды водителя с ребенком, которые попали в необычное ДТП в Печенгском округе.
- На автоподьезде к поселку Верхнее Луостари автомобиль Mitsubishi Lancer при развороте съехал в кювет и наполовину завис в воздухе. До прибытия помощи водитель удерживал автомобиль от дальнейшего съезда в кювет, удерживая педаль тормоза, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Огнеборцы вернули авто на проезжую часть при помощи буксировочного троса. Водителю оказали допсихологическую помощь. Мужчина и ребенок, находившийся в машине, не пострадали.
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