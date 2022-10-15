В Кандалакше общественный транспорт будет ходить по новому расписанию

График изменили по итогам проведенного опроса пассажиров. Фото: администрация Мурманска

С 15 октября в Кандалакше будет ходить по-новому общественный транспорт. В частности, меняется расписание движения автобусов по маршруту № 5 "Восточная-Наймушина". Как сообщили в минтрансе Мурманской области, график изменили по итогам проведенного опроса пассажиров.

С новым расписанием можно ознакомиться в группе министерства в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru