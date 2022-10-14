На выходных в Мурманской области ожидаются туман и дожди

15 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, расположенного в районе северной Атлантики Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области на выходных сохранится относительно теплая погода, однако временами будет дождь и порывистый ветер.

15 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, расположенного в районе северной Атлантики. В этот день местами пройдет дождь, утром туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днем +4+9 градусов.

- 16-17 октября регион будет уже под властью южной периферии циклона, расположенного в центральной части Баренцева моря. Преобладающая температура воздуха в ночные часы от 0 до +5 градусов, в дневные от +4 до +10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.