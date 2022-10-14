42-летняя жительница Мурманска украла у ребенка телефон

С жительницы Заполярья взята подписка о невыезде.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманске у мальчика, игравшего на детской площадке, женщина украла мобильный телефон за 10 тысяч рублей. Мама ребенка обратилась в полицию.
42-летнюю мурманчанку задержали.
- Выяснилось, что в тот день женщина шла мимо детской площадки. Она обратила внимание, что играющий поблизости ребенок оставил свой гаджет на скамейке. Северянка схватила чужое имущество и скрылась, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Подозреваемая не успела продать смартфон. Полицейские забрали его и вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Женщине грозит до двух лет лишения свободы. С жительницы Заполярья взята подписка о невыезде.
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