42-летняя жительница Мурманска украла у ребенка телефон

С жительницы Заполярья взята подписка о невыезде. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске у мальчика, игравшего на детской площадке, женщина украла мобильный телефон за 10 тысяч рублей. Мама ребенка обратилась в полицию.

42-летнюю мурманчанку задержали.

- Выяснилось, что в тот день женщина шла мимо детской площадки. Она обратила внимание, что играющий поблизости ребенок оставил свой гаджет на скамейке. Северянка схватила чужое имущество и скрылась, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Подозреваемая не успела продать смартфон. Полицейские забрали его и вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Женщине грозит до двух лет лишения свободы. С жительницы Заполярья взята подписка о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru