В Кольском районе задержали двух охотников-браконьеров

Ущерб от незаконной охоты составил 84 тысячи рублей. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В октябре сотрудники минприроды Мурманской области задержали двух браконьеров, которые ловили птиц без разрешений в охотничьих угодьях Кольского района. Всего они поймали двух самок глухаря, одного самца глухаря и одного самца тетерева.

Ущерб от незаконной охоты составил 84 тысячи рублей. Теперь нарушителям грозит административная ответственность по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ.

- Санкция данной статьи предусматривает для граждан наказание в виде штрафа в сумме до 4 000 рублей с конфискацией орудий охоты или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет, - сообщили в министерстве.

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