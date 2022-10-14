В районе автодороги Кола-Серебрянские ГЭС случился масштабный пожар, пострадал человек

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Утром 14 октября на 49 километре автодороги Кола-Серебрянские ГЭС произошел крупный пожар. Огонь полностью уничтожил три одноэтажных деревянных строения, также поврежден двухэтажный дом, гараж и кунг. Общая площадь пожара составила 105 квадратных метров.

- В 11.45 пожар ликвидировали полностью. Пострадал мужчина, личность которого устанавливается. Его на "скорой" госпитализировали в медучреждение, - сообщает Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В тушении участвовали 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Звено ГДЗС работало на протяжении 90 минут.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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