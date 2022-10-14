В Ревде водитель налетел на крыльцо магазина и насмерть сбил человека

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/mrevda51

В Ревде 14 октября произошла смертельная авария. Автомобилист сбил мужчину, который стоял на крыльце магазина. В соцсетях северяне пишут, что водитель был пьян.

- По предварительной информации, в 11.49 в районе дома № 26Б на улице Победы водитель УАЗа наехал на крыльцо магазина, на котором находился северянин. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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