Андрей Чибис: Мобилизованные из Мурманской области получат все нужные теплые вещи и броню

Губернатор Мурманской области приехал к мобилизованным северянам в Ленобласть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эти дни губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в Ленобласти, где проверяет условия жизни и подготовки мобилизованных северян.

Мобилизованным привезли теплые вещи, обмундирование.

- Завтра к ним также приедет машина с дополнительным обеспечением вместе с витаминами и противопростудными лекарствами. Держим на контроле вопрос по бронежилетам и шлемам. К моменту отправки на СВО всем необходимым будут обеспечены, в этом меня заверили, - сообщил Андрей Чибис.

Также он отметил, что на контроле находится тема "полярок" для северян. Вместе с главой региона приехал и министр труда и социального развития Сергей Мякишев, который также принимает заявления от тех мобилизованных, кто не успел сообщить о переводе единовременной выплаты близким.

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